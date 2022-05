Ti ricordi… Ako Trifunovic | l’Ascoli dei sogni e quello scherzo di Rozzi a Tonino Carino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nato oggi, ma è un errore. Con un nome e cognome che l’errore lo invogliano e forse proprio per questo arrivato in Italia. In un calcio anni ’80 in cui la provincia era bella e orgogliosa e con un livello che seppur infinitamente superiore adi adesso, per attori in gioco, rendeva possibile anche non prendersi troppo sul serio accadeva anche questo. Accadeva che un mitico presidente di provincia come Costantinoera capace di tenere in A una squadra come, che nel 1983 aveva già 5 salvezze consecutive (e in alcuni casi Europa sfiorata), con Carletto Mazzone alla guida: imprese raccontate dall’indimenticabilea 90esimo minuto. E oltre al volto diproverbiale divenne la sua idiosincrasia per i nomi degli stranieri (ma pure di qualche italiano). ...