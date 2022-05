Theo - Leao | che giocate! Il Milan ha una corsia sinistra da sogno

(Di venerdì 13 maggio 2022) Una coppia vincente.Hernandez e Rafaelinsieme hanno portato al17 gol e 19 assist (in tutte le competizioni): ecco alcune delle loro giocate più belle in stagione

Advertising

AntoVitiello : Lo strapotere fisico di @RafaeLeao7 ????? Oltre a essere il miglior marcatore del #Milan in questa Serie A (10 gol)… - PietroMazzara : Tutti in gruppo a Milanello. Compreso Florenzi. Si va verso questa probabile formazione anti Verona: Maignan; Cala… - sportli26181512 : Il Milan, favorito con l’Atalanta, si affida a Theo e Leao. Lautaro guida l’Inter con il Cagliari: doppietta a 5,50… - Maffei_Antonio : RT @battitomilan7: Mike Kalu Botman Tomo Theo Sanches Benacer Tonali Bergwjn Origi Leao Questo è uno squadrone - LALAZIOMIA : Il Milan, favorito con l’Atalanta, si affida a Theo e Leao. Lautaro guida l’Inter con il Cagliari: doppietta a 5,50 -

Una coppia vincente.Hernandez e Rafaelinsieme hanno portato al Milan 17 gol e 19 assist (in tutte le competizioni): ecco alcune delle loro giocate più belle in stagioneMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori,Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié,; Giroud. Allenatore: Pioli. ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Demiral, ...Lautaro Martinez è l'arma in più dell'Inter e di Inzaghi, come dimostrano i 19 gol in campionato La fascia sinistra del Milan è una delle più pericolose della Serie A: così la coppia Theo Hernandez, a ...Dissenso in settimana nei confronti dell'allenatore azzurro con qualche striscione. Le motivazioni si faticano obiettivamente a comprendere Napoli contro ...