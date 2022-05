Terremoto Firenze | Giani | ' Nessun danno | ma la zona va tenuta sotto osservazione'

(Di venerdì 13 maggio 2022) Per approfondire : Articolo :, il geologo Casagli: "Nuove scosse? E' possibile causa sciame sismico" Articolo :12 maggio, forte scossa in Toscana Articolo :, ...

DarioNardella : Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la… - DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - FrancescoGBa84 : #Terremoto #terremotofirenze scossa sisma - salvato49920769 : Firenze, 12 maggio 2022 - La scossa di terremoto delle 23.12 è stata avvertita chiaramente in molte località della… -

I controlli, oltre a, hanno riguardato anche Prato, Pistoia, alcune zone dell'empolese, Vinci e Montelupo. Ma alcune segnalazioni sono arrivate anche da zone più lontane come Monsummano Terme,...Per approfondire : Articolo :, il geologo Casagli: "Nuove scosse E' possibile causa sciame sismico" Articolo :12 maggio, forte scossa in Toscana Articolo :, cresce la paura. Alle 23,12 la ...Si è dunque trattato di un evento piuttosto grave, che ha fatto preoccupare gli esperti. 'Questa ultima scossa - ha detto - è stata forte come la prima, del 3 maggio, alla quale è seguito un grande sc ...Il movimento tellurico è avvenuto nella zona del comune di Impruneta (Firenze) alle 5:51 di questa mattina, ad una profondità di 9 km. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona ...