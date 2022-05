Tenta furto in appartamento: arrestato 69enne 'beccato' dalla proprietaria di casa (Di venerdì 13 maggio 2022) Stava scassinando la porta di casa , ma è stato scoperto dalla proprietaria . Un uomo di 69 anni , con alle spalle dei precedenti, è stato arrestato a Roma per Tentato furto in un appartamento . I ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Stava scassinando la porta di, ma è stato scoperto. Un uomo di 69 anni , con alle spalle dei precedenti, è statoa Roma pertoin un. I ...

Tenta furto in appartamento: arrestato 69enne 'beccato' dalla proprietaria di casa Stava scassinando la porta di casa , ma è stato scoperto dalla proprietaria . Un uomo di 69 anni , con alle spalle dei precedenti, è stato arrestato a Roma per tentato furto in un appartamento . I carabinieri della stazione Roma Bravetta sono intervenuti la notte di giovedì 12 maggio in via Simone Mosca, a Primavalle, periferia ovest della Capitale.