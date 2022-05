Tennis, “Una Squadra” in arrivo la docu-serie Sky Original (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 1976 al 1980 l’Italia è la Squadra da battere. Parliamo di Tennis e il trofeo per cui si lotta è la Coppa Davis: in arrivo su Sky Una Squadra, nuova docu-serie su quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti; Paolo Bertolucci; Adriano Panatta; Tonino Zugarelli. In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo nel ’76 contro il Cile. Le finali raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro gli USA e nell’80 contro la Cecoslovacchia. Nel ’76 e nel ’77 la Squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del Tennis italiano, Nicola Pietrangeli, ritiratosi dall’attività agonistica solo da pochi anni. Pietrangeli verrà esonerato dai suoi giocatori dopo la sconfitta del ’77 in Australia. Lo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 1976 al 1980 l’Italia è lada battere. Parliamo die il trofeo per cui si lotta è la Coppa Davis: insu Sky Una, nuovasu quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti; Paolo Bertolucci; Adriano Panatta; Tonino Zugarelli. In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo nel ’76 contro il Cile. Le finali raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro gli USA e nell’80 contro la Cecoslovacchia. Nel ’76 e nel ’77 laha come capitano non giocatore una leggenda delitaliano, Nicola Pietrangeli, ritiratosi dall’attività agonistica solo da pochi anni. Pietrangeli verrà esonerato dai suoi giocatori dopo la sconfitta del ’77 in Australia. Lo ...

