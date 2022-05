Tennis, Nadal: “Se non prendo le medicine sono zoppo” (Di venerdì 13 maggio 2022) Rafa Nadal da anni convive con la sindrome di Müller-Weiss, una displasia dello scafoide tarsale, ossia una deformità di una delle ossa situate nella parte centrale del piede. Un infortunio che si porta dietro dai primi anni di carriera e che ancora oggi lo porta, a volte, ad avere difficoltà nei movimenti e dolore. Come successo nel corso agli ottavi di finale degli Internazionali di Tennis di Roma, nella gara contro Denis Shapovalov. Nadal ha perso e in conferenza stampa ha spiegato anche il motivo per cui il suo volto era così sofferente: “Se non prendo alcun antinfiammatorio, sono zoppo. Continuerò così fin quando sopporterò e fin quando la testa non mi dirà basta”. Ha spiegato il Tennista spagnolo, uno dei più grandi della storia: “È difficile capire la mia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) Rafada anni convive con la sindrome di Müller-Weiss, una displasia dello scafoide tarsale, ossia una deformità di una delle ossa situate nella parte centrale del piede. Un infortunio che si porta dietro dai primi anni di carriera e che ancora oggi lo porta, a volte, ad avere difficoltà nei movimenti e dolore. Come successo nel corso agli ottavi di finale degli Internazionali didi Roma, nella gara contro Denis Shapovalov.ha perso e in conferenza stampa ha spiegato anche il motivo per cui il suo volto era così sofferente: “Se nonalcun antinfiammatorio,. Continuerò così fin quando sopporterò e fin quando la testa non mi dirà basta”. Ha spiegato ilta spagnolo, uno dei più grandi della storia: “È difficile capire la mia ...

