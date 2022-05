Tennis: Internazionali. Sinner 'Ho dolore all'anca, peccato' (Di venerdì 13 maggio 2022) L'azzurro ha accusato un problema fisico al termine del primo set contro Tsitsipas ROMA - Jannik Sinner saluta Roma con un po' di amaro in bocca. Soprattutto per non essersi potuto giocare fino in ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) L'azzurro ha accusato un problema fisico al termine del primo set contro Tsitsipas ROMA - Janniksaluta Roma con un po' di amaro in bocca. Soprattutto per non essersi potuto giocare fino in ...

