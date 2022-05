Tennis: Internazionali Bnl, partita Sinner-Tsitsipas sospesa per malore di uno spettatore (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è stata sospesa per circa 10 minuti, sul match point per il Tennista greco, per un malore di uno spettatore sulla parte alta del centrale del Tennis al Foro Italico di Roma. Sono intervenuti gli infermieri e i vigili del fuoco per soccorrere la persona e portarla via dall'impianto in barella. Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La sfida tra Jannike Stefanosè stataper circa 10 minuti, sul match point per ilta greco, per undi unosulla parte alta del centrale delal Foro Italico di Roma. Sono intervenuti gli infermieri e i vigili del fuoco per soccorrere la persona e portarla via dall'impianto in barella.

