Tennis & Friends al Foro Italico, Musetti e Bonolis scendono in campo per la prevenzione (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Torna al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli ambassador della manifestazione e tra i protagonisti sui campi in terra del Foro Italico il giovane azzurro Lorenzo Musetti. "Essere presente ad una manifestazione come Tennis & Friends, dove la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con la passione sportiva è un segnale importante. È importante infatti che il mondo dello ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Torna aldi Roma, sabato 14 maggio, con una Special Edition di–Salute e Sport, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli ambassador della manifestazione e tra i protagonisti sui campi in terra delil giovane azzurro Lorenzo. "Essere presente ad una manifestazione come, dove la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con la passione sportiva è un segnale importante. È importante infatti che il mondo dello ...

NicolaPorro : ?? Siamo andati sul sito degli #internazionaliditalia di #tennis e quello che abbiamo notato sui #russi è incredibil… - InteBNLdItalia : Francesca&Flavia ?? Che bello vedervi insieme in campo! #IBI22 | #tennis | @WTA - SkySport : #SINNER, LA DEDICA È PER IL 'SUO' MILAN L'azzurro vince il derby con Fognini al Foro Italico e scrive “Forza Milan!… - barbara75ferre : Sto cercando la forza di volontà per alzarmi dal divano sul quale sono stesa da svariate ore a vedere il tennis per… - sportal_it : Jannik Sinner spiega l'infortunio: 'Potevo giocarmela' -