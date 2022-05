Advertising

TommyBrain : RT @LaVeritaWeb: Che Biden capisca poco di politica internazionale, non è un mistero. L'ultimo “capolavoro”: incrementare i già solidi lega… - CMarziane : RT @LaVeritaWeb: Che Biden capisca poco di politica internazionale, non è un mistero. L'ultimo “capolavoro”: incrementare i già solidi lega… - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Che Biden capisca poco di politica internazionale, non è un mistero. L'ultimo “capolavoro”: incrementare i già solidi lega… - prospettico1 : RT @LaVeritaWeb: Che Biden capisca poco di politica internazionale, non è un mistero. L'ultimo “capolavoro”: incrementare i già solidi lega… - Fratzen13 : RT @LaVeritaWeb: Che Biden capisca poco di politica internazionale, non è un mistero. L'ultimo “capolavoro”: incrementare i già solidi lega… -

Internazionale

A Vienna, nei negoziati tra, oppure a Baghdad tra sauditi e iraniani. Solo la Santa Sede ha a cuore la "vocazione" storica del Libano quale esperienza unica di convivialità. L'attesa ...- ASEAN Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri una serie di misure di cooperazione con l'Asean al ... QATAR - IRAN L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al - Thani, ha incontrato al'ayatollah ... Teheran usa la diplomazia degli ostaggi per negoziare sul nucleare - Pierre Haski Nessuna delle persone straniere o con doppia nazionalità detenuta dalle autorità iraniane è ufficialmente un ostaggio. Ma a prescindere dalle accuse nei loro confronti è evidente che fungono da moneta ...President Ebrahim Raisi on Tuesday inaugurated the first in-person edition of the Tehran International Book Fair in two years, marking Iran’s defeat of the COVID-19 pandemic. “With Reading, We Feel ...