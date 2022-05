Teen Wolf: Tyler Hoechlin reciterà nel film sequel (Di venerdì 13 maggio 2022) L'attore Tyler Hoechlin tornerà a Beacon Hills e interpreterà nuovamente Derek Hale nel film sequel di Teen Wolf. Il film di Teen Wolf, progetto sequel della popolare serie che verrà prodotto per Paramount+, avrà tra i propri interpreti anche Tyler Hoechlin. L'attore era uno dei nomi la cui presenza non era ancora confermata, ma la star di Superman & Lois è pronta a tornare a Becon Hills. In Teen Wolf: The Movie l'attore Tyler Hoechlin riprenderà la parte di Derek Hale, inizialmente mentore di Scott McCall, da cui si è poi allontanato quando è diventato un Alpha e il giovane ha iniziato a considerare immorali alcune ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) L'attoretornerà a Beacon Hills e interpreterà nuovamente Derek Hale neldi. Ildi, progettodella popolare serie che verrà prodotto per Paramount+, avrà tra i propri interpreti anche. L'attore era uno dei nomi la cui presenza non era ancora confermata, ma la star di Superman & Lois è pronta a tornare a Becon Hills. In: The Movie l'attoreriprenderà la parte di Derek Hale, inizialmente mentore di Scott McCall, da cui si è poi allontanato quando è diventato un Alpha e il giovane ha iniziato a considerare immorali alcune ...

