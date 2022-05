Tarquinia | in arrivo 211mila euro per i servizi sociali

(Di venerdì 13 maggio 2022)– L’assessore aidel Comune diAlberto Riglietti, comunica che sono uscite le graduatorie del Pnrr e il Distretto VT/2 è stato ammesso al finanziamento € 211.500,00 presentato, di cui fanno parte i Comuni di(capofila), Tuscania, Montalto di Castro, Canino, Monte Romano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro e Tessennano, è stato selezionato tra gli Ambiti Territorialiammessi al finanziamenti dal Ministero del Lavoro e delle politichecon decreto del 06/05/2022 per la realizzazione dell’intervento del PNRR – M5C2 1.1.1. Il progetto finanziato è un progetto nazionale di prevenzione che coinvolgerà 10 nuclei familiari con minori in situazioni di disagio. Gli interventi saranno finalizzati a sostenere le ...

