“Tanto tutto passa”, il nuovo brano di Gaia Gentile (Di venerdì 13 maggio 2022) Gaia Gentile Tanto tutto passa – ph. Gianluca PaglionicoIl singolo anticipa l’uscita del nuovo album, la cantante pugliese: “c’è bisogno di entusiasmo in questa strana e meravigliosa storia che è la vita” Grazie al sostegno di Puglia Sound, dal 19 maggio sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Tanto tutto passa”, il brano della cantante pugliese Gaia Gentile che anticipa il nuovo album in uscita il 26 maggio. “Tanto tutto passa” è quel tipo di canzone che può regalare una vampata di ossigeno a chi l’ascolta. Bisognerebbe armarsi di entusiasmo e leggerezza per vivere bene fino in fondo. Le ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022)– ph. Gianluca PaglionicoIl singolo anticipa l’uscita delalbum, la cantante pugliese: “c’è bisogno di entusiasmo in questa strana e meravigliosa storia che è la vita” Grazie al sostegno di Puglia Sound, dal 19 maggio sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “”, ildella cantante puglieseche anticipa ilalbum in uscita il 26 maggio. “” è quel tipo di canzone che può regalare una vampata di ossigeno a chi l’ascolta. Bisognerebbe armarsi di entusiasmo e leggerezza per vivere bene fino in fondo. Le ...

Advertising

AngeloCiocca : Il #Pd ripresenta il #ddlZan, bocciato sei mesi fa dal Senato. Il testo sarà lo stesso. A me pare l'ennesima bandie… - Antonella_Soldo : Non è facile non essere almeno un po' arrabbiati. Sapendo che te ne sei andato senza ricevere risposta da un Parlam… - Inter : ?? | 'Il campo da calcio è la mia dimensione...' ? La grinta e la passione ?? Gli avversari più ostici ?? Le curiosi… - Pervinca13 : A casa facciamo praticamente tutto io e mia mamma, ora che si è fatta male, solo io. L'altra sera viene da me e col… - Angelo_MB : ... tanto per ricordare ... l'essere con la cacca di piccione in faccia è uno che insegna nelle università italiane… -