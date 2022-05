Swiatek-Sabalenka domani in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Iga Swiatek affronterà Aryna Sabalenka nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2022. La polacca ha superato in maniera piuttosto brillante anche lo scoglio rappresentato dalla canadese Andreescu. Vincendo ha conquistato la ventiseiesima consecutiva, lei che viene da ben quattro tornei sollevati consecutivamente. Al penultimo atto la numero uno del mondo troverà la potente biellorussa, testa di serie numero tre qui al Foro Italico. Swiatek è in vantaggio 2-1 nei precedenti. Quest’anno si è imposta in maniera agile sia nei quarti di finale a Doha sia nella finale di Stoccarda. Sabalenka dovrà cercare di mettere in campo più prime palle possibili e comandare da fondo se non vuole finire nella rete dell’avversaria, che con la sua solidità è capace di mandare in ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Igaaffronterà Arynanella semifinale degli. La polacca ha superato in maniera piuttosto brillante anche lo scoglio rappresentato dalla canadese Andreescu. Vincendo ha conquistato la ventiseiesima consecutiva, lei che viene da ben quattro tornei sollevati consecutivamente. Al penultimo atto la numero uno del mondo troverà la potente biellorussa, testa di serie numero tre qui al Foro Italico.è in vantaggio 2-1 nei precedenti. Quest’anno si è imposta in maniera agile sia nei quarti di finale a Doha sia nella finale di Stoccarda.dovrà cercare di mettere in campo più prime palle possibili e comandare da fondo se non vuole finire nella rete dell’avversaria, che con la sua solidità è capace di mandare in ...

