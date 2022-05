Svezia nella Nato, il parlamento di Stoccolma: «L’ingresso nell’Alleanza riduce il rischio di una guerra nel Nord Europa» (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ingresso della Svezia nella Nato ridurrebbe il pericolo di una guerra nell’Europa del Nord. A dirlo è un rapporto del parlamento svedese in merito alla possibile adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica. Secondo quanto emerso ieri, 12 maggio, il governo svedese dovrebbe prendere una decisione definitiva sulla domanda di ingresso nella Nato lunedì 16 maggio. L’esecutivo di Stoccolma ha convocato una riunione straordinaria per quel giorno. Dopo il vertice, dovrebbe essere presentata domanda formale, ha scritto il quotidiano svedese Expressen. La possibile adesione di Svezia e Finlandia alla Nato è al centro di tensioni con la Russia, che ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022)dellaridurrebbe il pericolo di unanell’del. A dirlo è un rapporto delsvedese in merito alla possibile adesione diall’Alleanza Atlantica. Secondo quanto emerso ieri, 12 maggio, il governo svedese dovrebbe prendere una decisione definitiva sulla domanda di ingressolunedì 16 maggio. L’esecutivo diha convocato una riunione straordinaria per quel giorno. Dopo il vertice, dovrebbe essere presentata domanda formale, ha scritto il quotidiano svedese Expressen. La possibile adesione die Finlandia allaè al centro di tensioni con la Russia, che ha ...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - Linkiesta : Non guardando la tv italiana, #Svezia e #Finlandia preferiscono entrare nella #NATO Le loro opinioni pubbliche, st… - papadia_papadia : @demagistris Sei uno smemorato. È la Svezia e la Finlandia che chiedono di entrare nella Nato, non viceversa. - MauroPelizzoni2 : @maurizioacerbo Anche nella UE se per questo Anzi un esercito UE vero, dipendente dal Consiglio e dal Parlamento, c… -