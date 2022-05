Sud | Fico | ' cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato' **

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sorrento (Na), 13 mag. (Adnkronos) - "Il nostro Mezzogiorno costituisce la testa di ponte necessaria, latra l'e il. Un ruolo che discende dall'attrattività che il Sud presenta già ora in vari ambiti e dalle straordinarie prospettive di crescita". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, intervenendo al forum sul Sud organizzato a Sorrento dallo Studio Ambrosetti.

Inizia questa mattina a Villa Zagara a Sorrento il forum «Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del ...La ministra Mara Carfagna a fare gli onori di casa, ci sono anche il presidente della Camera Fico, il governatore De Luca e il sindaco di Napoli Manfredi ...