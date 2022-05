Sud: Draghi, 'al centro dell'azione dell'esecutivo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dalla formazione di questo Governo, il Sud è al centro dell'azione dell'esecutivo, delle nostre politiche di rilancio del Paese". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "Vogliamo che il Mezzogiorno torni ad avere la centralità che merita, in Italia e in Europa. Il quadro geopolitico che ci muta davanti presenta rischi, ma anche opportunità, in particolare per i Paesi del Mediterraneo. La giornata di oggi è un segno della nostra volontà di immaginare e costruire un Sud diverso. Un Mezzogiorno protagonista delle grandi sfide dei nostri tempi". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Dalla formdi questo Governo, il Sud è ale nostre politiche di rilancio del Paese". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "Vogliamo che il Mezzogiorno torni ad avere la centralità che merita, in Italia e in Europa. Il quadro geopolitico che ci muta davanti presenta rischi, ma anche opportunità, in particolare per i Paesi del Mediterraneo. La giornata di oggi è un segnoa nostra volontà di immaginare e costruire un Sud diverso. Un Mezzogiorno protagonistae grandi sfide dei nostri tempi".

