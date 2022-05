Stromboli | oggi esplosione vulcano | incendi e tanta paura

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - Una grossasi è verificatapoco prima delle 17 suldicon fuoriuscita di materiale. Diversisono scoppiati sia ache sulla frazione di Ginostra.tra gli abitanti. "Fortunatamente non è successo nulla, ma stiamo ancora aspettando la messa in sicurezza del costone di Ginostra e la mess ain sicurezza del villaggio - dice all'Adnkronos Gianluca Giuffrè, che abita a Ginostra -nonostante i lavori siano già stati appaltati alla ditta. Da un momento all'altro può succedere di tutto, quindi chiedo che vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del costone. Non si scherza con la vita della gente e mi rivolgo alle autorità".