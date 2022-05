Striscione Spalletti, presidente Tribunale Napoli: «Sono nemici della città» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente del Tribunale di Napoli Nord Picardi ha parlato dello Striscione esposto contro Spalletti Pierluigi Picardi, presidente del Tribunale di Napoli Nord, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dello Striscione esposto contro l’allenatore azzurro Spalletti. nemici della CITTA – «Non enfatizziamo, meglio stigmatizzare. Un’azione del genere posSono realizzarla anche due persone. E allora usiamo i termini giusti: questi Sono scemi, nemici di Napoli e del Napoli». DELUSIONE – «Il Napoli ha perso un’occasione perché ha dimostrato valori tecnici superiori ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) IldeldiNord Picardi ha parlato delloesposto controPierluigi Picardi,deldiNord, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delloesposto contro l’allenatore azzurroCITTA – «Non enfatizziamo, meglio stigmatizzare. Un’azione del genere posrealizzarla anche due persone. E allora usiamo i termini giusti: questiscemi,die del». DELUSIONE – «Ilha perso un’occasione perché ha dimostrato valori tecnici superiori ...

