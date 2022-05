Striscione Spalletti, i gruppi Ultras prendono le distanze e manifestano solidarietà al tecnico (Di venerdì 13 maggio 2022) Lo Striscione contro Spalletti non ha matrice Ultras, i gruppi organizzati si dissociano testimoniando al tecnico stima esolidarietà. lo Striscione contro Spalletti esposto mercoledì sera all’esterno della curva B del Maradona non ha matrice Ultras, almeno non è riferibile ai gruppi storici del tifo napoletano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno, l’atto vandalico non ha ancora un colpevole. “Tutto è spezzato da un gesto vandalico inquietante, del quale lo stesso Spalletti non riesce a darsi una spiegazione plausibile. Lo Striscione apparso mercoledì sera davanti allo stadio Maradona con un messaggio duro all’allenatore del Napoli ha avuto l’effetto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Locontronon ha matrice, iorganizzati si dissociano testimoniando alstima e. locontroesposto mercoledì sera all’esterno della curva B del Maradona non ha matrice, almeno non è riferibile aistorici del tifo napoletano. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno, l’atto vandalico non ha ancora un colpevole. “Tutto è spezzato da un gesto vandalico inquietante, del quale lo stessonon riesce a darsi una spiegazione plausibile. Loapparso mercoledì sera davanti allo stadio Maradona con un messaggio duro all’allenatore del Napoli ha avuto l’effetto ...

