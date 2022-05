Stop auto benzina e diesel entro il 2035: in cosa consiste la decisione dell’UE (Di venerdì 13 maggio 2022) Stop auto benzina e diesel entro il 2035: il Parlamento europeo ha votato il prima via libera nei confronti della misura. Stop auto benzina e diesel entro il 2035: la decisione del Parlamento europeo La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato per la prima volta il provvedimento che prevede lo Stop alla vendita di auto e furgoni con motore a carburanti fossili – benzina, diesel e gpl, ibride comprese – entro il 2035 per tutti i 27 Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Al termine delle votazioni in commissione Ambiente, la misura sulle norme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022)il: il Parlamento europeo ha votato il prima via libera nei confronti della misura.il: ladel Parlamento europeo La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato per la prima volta il provvedimento che prevede loalla vendita die furgoni con motore a carburanti fossili –e gpl, ibride comprese –ilper tutti i 27 Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Al termine delle votazioni in commissione Ambiente, la misura sulle norme ...

Advertising

Asgard_Hydra : Auto a benzina e diesel, stop nel 2035 in Europa: la proposta | Wired Italia - infoiteconomia : Stop alle auto benzina, diesel e gpl: primo via libera del Parlamento europeo - infoiteconomia : Auto a benzina e diesel, stop nel 2035 in Europa: la proposta - pppea_ : @GretaForse @esterviola A me è bastato venire mollata quattro mesi all’anno nel nulla disperso per capire che io da… - doomboy : -