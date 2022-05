Stipendio supplenti brevi e saltuari | periodo comporto | durate | retribuzione | conseguenze Con modello risoluzione del contratto per il suo superamento

(Di venerdì 13 maggio 2022) Questo approfondimento intende chiarire gli aspetti cruciali di un tema molto delicato e ricorrente nella gestione del personale docente e ATA titolare di una supplenza breve ea. Come procedere nel caso di assenze per malattia del dipendente? Quali sono i limiti temporali del? Come procedere nel caso di raggiungimento della quota massima di assenze riconosciute? L'articolo .

Detto ciò, Anief invita, forte delle tante cause vinte in tribunale, tutti i lavoratori che si sono visti negare parte o percentuali di servizio come, a verificare le proprie posizioni ......loNoiPa intorno alla metà del mese, dal giorno 23 Maggio 2022 . Il comparto sanità intorno alla metà del mese, il giorno 26 Maggio 2022 . Per i vigili del fuoco e ibrevi e ... Supplenze Scuola: stipendi fino al 31 agosto, ricorso per gli arretrati Ma Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, che solo pochi giorni fa avevano proclamato lo sciopero generale del comparto per il prossimo 30 maggio, non ci stanno e confermano le ragioni dello sciopero di fine ...Riforma del reclutamento docenti 2022: troppi tagli, pochi aumenti di stipendio, percorso a ostacoli per il posto a cattedra nella Scuola.