Advertising

juventusfc : Oggi è il compleanno di Tacconi ???? Forza, Stefano ???? - DFotino : RT @juventusfc: Oggi è il compleanno di Tacconi ???? Forza, Stefano ???? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Stefano Tacconi, oggi è il suo compleanno. L'emozione della moglie Laura: «È stato devastante, si è fermato il mondo» https://… - leggoit : Stefano Tacconi, oggi è il suo compleanno. L'emozione della moglie Laura: «È stato devastante, si è fermato il mond… - sportface2016 : #Tacconi compie 65 anni in ospedale. La famiglia: 'Sta reagendo bene' -

ha festeggiato 65 anni in ospedale, ad Alessandria, dove è ricoverato il 23 aprile per emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con lui la moglie Laura e i figli ...Anche questa sera, le band si esibiranno sulle note di grandi successi: chi riuscirà a conquistare giuria e tutor, come sta/ La moglie Laura: "Intubato ma reattivo, muove occhi e" ...Stefano Tacconi ha festeggiato 65 anni in ospedale, ad Alessandria, dove è ricoverato il 23 aprile per emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma. Con lui la moglie Laura e i figli ...«Io lo aspettavo a casa perché era il giorno del mio compleanno, ma lui non è tornato e mi ha chiamato l'ospedale di Asti», per la prima volta la moglie di Stefano Tacconi parla delle condizioni del ...