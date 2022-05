Statua Aguero | il Manchester City celebra l’anniversario del gol al QPR

(Di venerdì 13 maggio 2022), ilil suo ex attaccante nel giorno deldel gol al QPR che valse la Premier League Grande gesto da parte delche ha voluto dedicare unaa Sergiofuori dai cancelli dell’Etihad. Inaugurata oggi,del gol dell’argentino al QPR.FOREVER ?#Manpic.twitter.com/Q5Fr20RHno—(@Man) May 13, 2022 La rete, nel 2012, valse la vittoria della Premier League ai Citizens al 94? ai danni dello United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #ManchesterCity celebra così il Kun #Aguero ?? - sportli26181512 : Manchester City, una statua per Aguero 10 anni dopo il gol-Premier al Qpr: Dieci anni dopo, a Manchester è ancora f… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Svelata all'alba, all'Etihad Stadium, la statua permanente del Kun Aguero per celebrare i suoi successi e quella notte storica… - infoitsport : Manchester City, rivelata la statua del Kun Aguero - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il Manchester City rende omaggio ad #Aguero con una statua all'ingresso dell'Etihad Stadium, a 10 anni dal gol decisivo… -

Il 13 maggio 2012, all'ultima giornata di Premier League, Sergiosegnò il gol del 3 - 2 con ...festeggiato oggi il decimo anniversario di quella giornata storica togliendo il velo alla...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", la...E' un giorno speciale per il Manchester City e Sergio Aguero. Si tratta infatti del 10° anniversario del gol del Kun al QPR che ha portato il titolo di campioni d'Inghilterra dopo 44 anni. L'argentino ...Il 13 maggio 2012, una domenica di dieci anni fa, la squadra di calcio inglese del Manchester City, per decenni vissuta all’ombra del più famoso United, tornò a vincere il campionato dopo 44 anni, all ...