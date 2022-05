Spalletti: «Uno dei motivi per cui ho accettato di allenare il Napoli è stato poter lavorare con Insigne» (Di venerdì 13 maggio 2022) «Uno dei motivi per cui ho accettato di allenare il Napoli è stato poter lavorare con Insigne». Parola di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ha elogiato il capitano, domenica alla sua ultima partita al Maradona, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Genoa. «Tra i tanti motivi che mi hanno spinto ad accettare la panchina del Napoli c’è stato anche quello di poter lavorare con lui. Averci lavorato anche solo un anno è un motivo di grande orgoglio, lo ringrazio per la disponibilità verso di me e verso i compagni, è stato un riferimento importante per tutta la stagione. Ha il merito, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) «Uno deiper cui hodiilcon». Parola di Luciano. L’allenatore delha elogiato il capitano, domenica alla sua ultima partita al Maradona, nella conferenza stampa di presentazione di-Genoa. «Tra i tantiche mi hanno spinto ad accettare la panchina delc’èanche quello dicon lui. Averci lavorato anche solo un anno è un motivo di grande orgoglio, lo ringrazio per la disponibilità verso di me e verso i compagni, èun riferimento importante per tutta la stagione. Ha il merito, ...

