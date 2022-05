Spalletti: “Striscione fatto da poche persone. Volete distruggere il Napoli” (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha commentato lo Striscione apparso in città. l’allenatore del Napol, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Genoa, ma soprattutto del suo futuro, tema che continua a tenere banco e che è diventato sempre più bollente dopo lo Striscione dei tifosi partenopei dei giorni scorsi (“Spalletti, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!”). Il tecnico di Certaldo torna proprio sull’attacco dei tifosi e risponde in maniera scherzosa: “La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato me la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà”. Spalletti sottolinea il clima attorno alla squadra ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano, allenatore del, in conferenza stampa ha commentato loapparso in città. l’allenatore del Napol, Lucianoè intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Genoa, ma soprattutto del suo futuro, tema che continua a tenere banco e che è diventato sempre più bollente dopo lodei tifosi partenopei dei giorni scorsi (“, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!”). Il tecnico di Certaldo torna proprio sull’attacco dei tifosi e risponde in maniera scherzosa: “La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato me la ridanno, quanti km hanno, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà”.sottolinea il clima attorno alla squadra ...

