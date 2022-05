Spalletti risponde ai tifosi del Napoli: 'La mia Panda? Senza Pino Daniele...' (Di venerdì 13 maggio 2022) A 7 mesi di distanza dal furto della Fiat Panda di Luciano Spalletti a Napoli si riaccende la vicenda. A innescare la miccia nuovamente è stato uno striscione affisso nella notte tra l'11 e il 12 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) A 7 mesi di distanza dal furto della Fiatdi Lucianosi riaccende la vicenda. A innescare la miccia nuovamente è stato uno striscione affisso nella notte tra l'11 e il 12 ...

Advertising

MaryBoom21 : RT @enzogoku69: ??In radio: dobbiamo creare tutti un clima più sereno, #Spalletti non deve dire che la stampa locale vuole distruggere il #N… - sportli26181512 : #Spalletti risponde ai tifosi del #Napoli: 'La mia Panda? Senza Pino Daniele...': Nella notte tral'11 e il 12 maggi… - NapoliCalciogol : Luciano Spalletti risponde allo striscione contro: 'L'anno prossimo sarà l'allenatore del Napoli' #SscNapoli… - sscalcionapoli1 : “Parole ADL? Titolate così per alzare polvere!”. Spalletti piccato, Giordano risponde risentito in conferenza… - infoitsport : Luciano Spalletti risponde allo striscione contro: 'L'anno prossimo sarà l'allenatore del Napoli' -