Spalletti: «Lo striscione possono averlo attaccato anche in due, per qualsiasi motivo personale»

Tante le domande sullo striscione esposto da qualche tifoso del Napoli in cui si fa riferimento al furto della Panda subito dal tecnico, Luciano Spalletti. L'allenatore ha scherzato sul tema in apertura della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Genoa. «La Panda? Prima di tutto bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno, se hanno fatto tanti chilometri, come stanno le gomme, poi se non mi fanno trovare dentro i cd di Pino Daniele non la riprendo». Quello striscione, ha detto, potrebbero averlo scritto anche solo due persone, non deve per forza identificare il sentimento dell'intera tifoseria, anzi. «Ieri in hotel c'erano dei ragazzi ad aspettarmi, mi hanno detto che loro non sono quelli dello striscione. Stamani ho trovato un foglio A4 sul tergicristalli della macchina che ...

