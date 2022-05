Spalletti in conferenza: “”Io sono l’allenatore del Napoli per il secondo anno, se avete dei dubbi ditelo. La Panda? Vediamo in che stato me la ridanno” (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Il tecnico ha commentato anche lo striscione sulla Panda. Il Napoli si prepara ad affrontare il Genoa nell’ultima gara casalinga del campionato. Al Maradona ci sarà anche l’addio di Lorenzo Insigne , che lascia la maglia azzurra per trasferirsi nella MSL americana. I tifosi sono divisi, alcuni stiscioni apparsi in città hanno messo in discussione dirigenza e guida tecnica. Ne ha parlato il tecnico Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il grifone: La sua conferma dipende dall’ambientamento? “Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c’è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoha parlato instampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Il tecnico ha commentato anche lo striscione sulla. Ilsi prepara ad affrontare il Genoa nell’ultima gara casalinga del campionato. Al Maradona ci sarà anche l’addio di Lorenzo Insigne , che lascia la maglia azzurra per trasferirsi nella MSL americana. I tifosidivisi, alcuni stiscioni apparsi in città hmesso in discussione dirigenza e guida tecnica. Ne ha parlato il tecnico Lucianodurante lastampa alla vigilia della sfida contro il grifone: La sua conferma dipende dall’ambientamento? “Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c’è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. ...

Advertising

napolipiucom : Spalletti in conferenza: 'Ci davano settimi, dietro Sarri e Mou! La Panda? Vediamo in che stato me la ridanno'… - pasquale_caos : @audelss Spalletti quando va in conferenza: - Viper_Nua : RT @MGuardasole: ?? #Spalletti scherza in conferenza: “Panda rubata? Se me la devono ridare, rivoglio anche i cd di Pino Daniele che avevo d… - gilnar76 : Spalletti in conferenza: “Quando sono arrivato qui ho trovato indifferenza” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: #Spalletti in conferenza sul futuro: “So di sicuro che sono l’allenatore del prossimo anno. Io dubbi non ne ho. Il terzo… -