Spalletti in conferenza: “Il nostro striscione è l’aver raggiunto la Champions” (Di venerdì 13 maggio 2022) Spalletti ha parlato in conferenza stampa due giorni prima della gara tra Napoli e Genoa. Di seguito uno stralcio delle parole del tecnico. Se le riportano la Panda, ne avrebbe due. La lascia qui per girare Napoli? “Se comincia così… (ride, ndr.). La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà”. La sua conferma dipende dall’ambientamento? “Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c’è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali. Una sosta la farò a Piazza Dante di fronte alla storica libreria Pironti, che non ho fatto in tempo e conoscere, con cui avrei ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)ha parlato instampa due giorni prima della gara tra Napoli e Genoa. Di seguito uno stralcio delle parole del tecnico. Se le riportano la Panda, ne avrebbe due. La lascia qui per girare Napoli? “Se comincia così… (ride, ndr.). La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà”. La sua conferma dipende dall’ambientamento? “Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c’è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali. Una sosta la farò a Piazza Dante di fronte alla storica libreria Pironti, che non ho fatto in tempo e conoscere, con cui avrei ...

