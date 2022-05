Spalletti: “Al Napoli anche il prossimo anno” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono l’allenatore del Napoli per il secondo anno, se avete dei dubbi ditelo, io non ne ho. Il terzo è troppo in là, qui ci sono novità tutte le mattine quando ci alziamo e c’è qualcosa di nuovo”. Lo dice il tecnico del club partenopeo, Luciano Spalletti, prima del match di domenica contro il Genoa. “Al di là della partita, ragioniamo anche per creare un Napoli sempre più forte. Apprezzo chi vuole stimolarci, chi punta ad obiettivi sempre più ambiziosi, però a volte si deve combattere con cose che sono fuori misura, a volte fatte anche ad arte per distruggere i miglioramenti fatti dall’anno scorso a questo e sono tante le cose. Noi andiamo avanti a costruire un Napoli ancora più forte”. Con qualche avvertenza anche alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono l’allenatore delper il secondo, se avete dei dubbi ditelo, io non ne ho. Il terzo è troppo in là, qui ci sono novità tutte le mattine quando ci alziamo e c’è qualcosa di nuovo”. Lo dice il tecnico del club partenopeo, Luciano, prima del match di domenica contro il Genoa. “Al di là della partita, ragioniamoper creare unsempre più forte. Apprezzo chi vuole stimolarci, chi punta ad obiettivi sempre più ambiziosi, però a volte si deve combattere con cose che sono fuori misura, a volte fattead arte per distruggere i miglioramenti fatti dall’scorso a questo e sono tante le cose. Noi andiamo avanti a costruire unancora più forte”. Con qualche avvertenzaalla ...

