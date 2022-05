“Spaccate tutto, portatela a casa”: gli auguri dei Måneskin a Mahmood e Blanco (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – Oggi pomeriggio i Måneskin sono stati ospiti a RTL 102.5 durante “The Flight” in collegamento da Torino in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest. “Spaccate tutto, portatela a casa”, hanno detto i Måneskin facendo un in bocca al lupo a Mahmood e Blanco. “SUPERMODEL”: IL NUOVO SINGOLO DEI MÅNESKIN “Supermodel” è il nuovo singolo dei Måneskin. È stato scritto a Los Angeles e per farlo la band si è ispirata a diversi personaggi che ha incontrato. “Uscendo in giro per Los Angeles abbiamo incontrato una grossa quantità di persone che fingevano in qualche modo di apparire come super celebrità, ma quando ci parlavano non avevano nulla da dire”, ha raccontato Damiano. “Questa era una cosa che pensavamo appartenesse ai film, invece quando ce la siamo ritrovata davanti abbiamo pensato fosse vera e quindi ci ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – Oggi pomeriggio i Måneskin sono stati ospiti a RTL 102.5 durante “The Flight” in collegamento da Torino in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest. “”, hanno detto i Måneskin facendo un in bocca al lupo a Mahmood e Blanco. “SUPERMODEL”: IL NUOVO SINGOLO DEI MÅNESKIN “Supermodel” è il nuovo singolo dei Måneskin. È stato scritto a Los Angeles e per farlo la band si è ispirata a diversi personaggi che ha incontrato. “Uscendo in giro per Los Angeles abbiamo incontrato una grossa quantità di persone che fingevano in qualche modo di apparire come super celebrità, ma quando ci parlavano non avevano nulla da dire”, ha raccontato Damiano. “Questa era una cosa che pensavamo appartenesse ai film, invece quando ce la siamo ritrovata davanti abbiamo pensato fosse vera e quindi ci ...

