Sony WH1000-XM5 | il produttore giapponese lancia la nuova generazioni delle sue cuffie con cancellazione attiva dei rumori ambientali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022)ha annunciato l’arrivo a fine maggio dellagenerazionesue“over-ear” della celebre serie 1000X, le-XM5, con novità sia dal punto di vista del design chetecnologie. Dopo gli ultimi 3 modelli, il cui design poteva essere considerato un’evoluzione di quello della prima generazione,ha rivisto in modo più profondo le formenuove-XM5, soprattutto per quanto riguarda l’archetto, che nella porzione vicino ai padiglioni ha nel nuovo modello una sezione circolare e non più “piatta”. Nuovo è anche il materiale sintetico con effetto similpelle utilizzato nei rivestimenti, con l’obbiettivo di migliorare ulteriormente il comfort in uso grazie ad una maggiore morbidezza. Il già ottimo sistema ...