“Sono centinaia i soldati russi che si rifiutano di combattere”, spiega il legale dei ‘renitenti’: non è stata dichiarata ‘guerra’, possono farlo (Di venerdì 13 maggio 2022) Può sembrare incredibile ma, accanto ad un contesto pericoloso e disagiato come quella ucraino, specie in queste ultime settimane, sulla sponda russa si sta parallelamente svolgendo un ‘cavilloso’ iter legale. Giovani soldati inviati in Ucraina per una ‘missione’, invece poi finiti in un inferno, in parte dovuto anche alla disorganizzazione interna Come è ormai noto infatti, nell’annunciare l’invasione in Ucraina, come del resto continua a fare ancora oggi il Cremlino, Putin non ha mai parlato di ‘guerra’, limitando a parlare di “un’operazione speciale”. Oltretutto, vista la disorganizzazione logistica interna alle truppe russe, per giunta anche ‘psicologicamente’ provate dalla resistenza di un ‘nemico’ tecnologicamente supportato dall’Occidente con armi e mezzi micidiali, con il passare delle settimane Sono divenuti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) Può sembrare incredibile ma, accanto ad un contesto pericoloso e disagiato come quella ucraino, specie in queste ultime settimane, sulla sponda russa si sta parallelamente svolgendo un ‘cavilloso’ iter. Giovaniinviati in Ucraina per una ‘missione’, invece poi finiti in un inferno, in parte dovuto anche alla disorganizzazione interna Come è ormai noto infatti, nell’annunciare l’invasione in Ucraina, come del resto continua a fare ancora oggi il Cremlino, Putin non ha mai parlato di, limitando a parlare di “un’operazione speciale”. Oltretutto, vista la disorganizzazione logistica interna alle truppe russe, per giunta anche ‘psicologicamente’ provate dalla resistenza di un ‘nemico’ tecnologicamente supportato dall’Occidente con armi e mezzi micidiali, con il passare delle settimanedivenuti ...

