Sonia Bruganelli: “Ecco perché lascio la poltrona al GF Vip” (Di venerdì 13 maggio 2022) Torna a parlare l’ultima opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe: il pensiero di Sonia Bruganelli Il futuro di Sonia Bruganelli sarà lontano dal GF Vip. L’opinionista fortemente voluta da Alfonso Signorini il prossimo settembre non tornerà sulla poltrona del reality, una decisione che era già circolata nei mesi scorsi e che adesso è stata confermata anche da parte della diretta interessata. Intervistata dal settimanale Gente la moglie di Paolo Bonolis ha così motivato la decisione di non tornare nuovamente sulla poltrona accanto a quella di Adriana Volpe: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Dunque non ci sarà un Bruganelli bis e Signorini è già sulle ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Torna a parlare l’ultima opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe: il pensiero diIl futuro disarà lontano dal GF Vip. L’opinionista fortemente voluta da Alfonso Signorini il prossimo settembre non tornerà sulladel reality, una decisione che era già circolata nei mesi scorsi e che adesso è stata confermata anche da parte della diretta interessata. Intervistata dal settimanale Gente la moglie di Paolo Bonolis ha così motivato la decisione di non tornare nuovamente sullaaccanto a quella di Adriana Volpe: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Dunque non ci sarà unbis e Signorini è già sulle ...

Advertising

trash_italiano : Sonia Bruganelli dice la sua sul discorso di Elisabetta Franchi - _Overgron_ : RT @Camaleo62125181: Non poteva mancare il commento di Sonia Bruganelli ?????? #stateofsoleil - divanomat : @maniconio sonia bruganelli con una parrucca e senza brufolo - Csm3812 : Sonia Bruganelli, che esempio di simpatia! ???? - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Oggi è un altro giorno, Laura Freddi Basta: “Paolo Bonolis? Per Sonia Bruganelli adesso non sono più un problema” https:/… -