Sondaggio in Russia: cosa pensa la gente di Putin (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo i primi tentennamenti dell’esercito russo, per quella che doveva essere una “operazione speciale” di pochi giorni, molti media occidentali misero in discussione la tenuta del potere di Vladimir Putin, il suo consenso in Patria, la sua capacità psico-fisica nel dirigere un Paese strategicamente importante come la Russia. A poco più di due mesi dall’inizio del conflitto, tutte queste analisi sembrano smentite dai dati: più dell’ottanta per cento dei russi approva l’operato del Cremlino. È vero che l’operazione non viene accolta di buon grado da alcune fasce – seppur limitate – della popolazione, ma la propaganda fa il suo: è la guerra di Mosca contro l’Occidente che vuole distruggere il nemico. È la guerra per denazificare l’Ucraina. È la guerra per tutelare gli interessi, la tradizione e l’identità della Russia. Sanzioni ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo i primi tentennamenti dell’esercito russo, per quella che doveva essere una “operazione speciale” di pochi giorni, molti media occidentali misero in discussione la tenuta del potere di Vladimir, il suo consenso in Patria, la sua capacità psico-fisica nel dirigere un Paese strategicamente importante come la. A poco più di due mesi dall’inizio del conflitto, tutte queste analisi sembrano smentite dai dati: più dell’ottanta per cento dei russi approva l’operato del Cremlino. È vero che l’operazione non viene accolta di buon grado da alcune fasce – seppur limitate – della popolazione, ma la propaganda fa il suo: è la guerra di Mosca contro l’Occidente che vuole distruggere il nemico. È la guerra per denazificare l’Ucraina. È la guerra per tutelare gli interessi, la tradizione e l’identità della. Sanzioni ...

