Skateboarding: Ostia teatro della campagna NEET Working Tour (Di venerdì 13 maggio 2022) The Spot Skatepark ad Ostia ha ospitato NEET Working Tour nel weekend del 4 e 5 maggio. Quest’ultimo è una campagna rivolta ai NEET, ovvero quei giovani che tra i 14 ed i 35 anni non studiano, non lavorano e non fanno formazione (Not in Education, Employment, or Training). Questo il commento della Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone: “Con lo scopo di raggiungere i giovani nelle loro confort zone, ingaggiarli, metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo ha messo in atto. Vogliamo raccontare loro che l’Italia è un Paese per giovani che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi”. The Spot Skatepark è lo skatepark più grande d’Europa, un luogo di grandissimo carattere sia dal punto sportivo che da quello sociale. I titolari ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) The Spot Skatepark adha ospitatonel weekend del 4 e 5 maggio. Quest’ultimo è unarivolta ai, ovvero quei giovani che tra i 14 ed i 35 anni non studiano, non lavorano e non fanno formazione (Not in Education, Employment, or Training). Questo il commentoMinistra per le politiche giovanili Fabiana Dadone: “Con lo scopo di raggiungere i giovani nelle loro confort zone, ingaggiarli, metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo ha messo in atto. Vogliamo raccontare loro che l’Italia è un Paese per giovani che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi”. The Spot Skatepark è lo skatepark più grande d’Europa, un luogo di grandissimo carattere sia dal punto sportivo che da quello sociale. I titolari ...

Advertising

sportface2016 : #Skateboarding | #Ostia teatro della campagna #NEETWorkingTour - battaglia_persa : RT @rome_sea: lo #skatepark a #colosseo non c'è. Ce la farà @Ale_Onorato a far utilizzare lo #skatepark di #Ostia per la #world #skateboard… - DiovmaeC : RT @rome_sea: lo #skatepark a #colosseo non c'è. Ce la farà @Ale_Onorato a far utilizzare lo #skatepark di #Ostia per la #world #skateboard… - Violett11315738 : RT @rome_sea: lo #skatepark a #colosseo non c'è. Ce la farà @Ale_Onorato a far utilizzare lo #skatepark di #Ostia per la #world #skateboard… - rome_sea : lo #skatepark a #colosseo non c'è. Ce la farà @Ale_Onorato a far utilizzare lo #skatepark di #Ostia per la #world… -