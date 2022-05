(Di venerdì 13 maggio 2022) Chissà cosa sarebbe successo senza quella scivolata... Dopo un primo set giocato quasi alla pari e perso per un punto, Janniksi è infortunato all': "Nell'ultimo punto del tie -sono ...

Advertising

infoitsport : Jannik Sinner, valanga di sconfitte pesanti: ecco perché scatta l'allarme rosso - ComixArchive1 : Jannik Sinner, valanga di sconfitte pesanti: ecco perché scatta l'allarme rosso. Da quando si è vaccinato non è più… -

La Gazzetta dello Sport

Ci mancherebbe soltanto che dopo Berrettini perdessimo anche i pezzi di. E Parigi Jannik racconta così l'accaduto nel quarto di finale, che adesso mette anche un punto interrogativo sulla ..."La debolezza di". Il ritiro e i problemi fisici: l'inquietante ombra sul suo futuro Sinner, allarme anca: "Mi si è girata nel tie break, vediamo di recuperare per Parigi" Jannik è stato sconfitto per tre volte su quattro da quando è incominciata la nuova stagione: numeri impietosi per un giovane talento che è ancora saldamente dentro alla top-10 mondiale. Solo una vitt ...I carabinieri della stazione di Roccabianca, a seguito della denuncia per rapina presentata da un 14enne del posto, sono riusciti a individuare e identificare i presunti responsabili che a Parma lo av ...