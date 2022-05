Silvio Baldini senza freni: “della vittoria e della sconfitta non me ne frega un ca… Voglio amare la famiglia, gli amici e la natura” | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Silvio Baldini si conferma un allenatore sopra le righe. Il tecnico è protagonista sulla panchina del Palermo e l’obiettivo è quello di ottenere la promozione in Serie B. Il club rosanero è pienamente in corsa per il salto di categoria. Il ritorno del primo turno nazionale contro la Triestina si è concluso sul risultato di 1-1, il Palermo ha sfruttato la vittoria nella gara d’andata (1-2) per superare il turno. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Entella. Al termine della partita l’allenatore Silvio Baldini si è scatenato e una sua intervista è diventata virale sui social. L’arrivo in panchina del tecnico ha permesso ai rosanero di cambiare passo in classifica. “Queste sono cose che non mi interessano. A me interessa arrivare in fondo perché lo merita questa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 13 maggio 2022)si conferma un allenatore sopra le righe. Il tecnico è protagonista sulla panchina del Palermo e l’obiettivo è quello di ottenere la promozione in Serie B. Il club rosanero è pienamente in corsa per il salto di categoria. Il ritorno del primo turno nazionale contro la Triestina si è concluso sul risultato di 1-1, il Palermo ha sfruttato lanella gara d’andata (1-2) per superare il turno. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Entella. Al terminepartita l’allenatoresi è scatenato e una sua intervista è diventata virale sui social. L’arrivo in panchina del tecnico ha permesso ai rosanero di cambiare passo in classifica. “Queste sono cose che non mi interessano. A me interessa arrivare in fondo perché lo merita questa ...

