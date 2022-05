Sicilia, altro morto sul lavoro: precipitato da un ponteggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Un altro morto sul lavoro e, nuovamente, un incidente. Questa volta avviene in Sicilia, come riportato dall’Ansa. morto sul lavoro un uomo precipitato da un ponteggio Il luogo in cui si è verificato il grave incidente è l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Enna. Lì, in una posizione appena sopraelevata, due operai sono precipitati da un ponteggio, dell’altezza di circa 5 metri. Successivamente sono giunti i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Ma per uno dei due uomini era già troppo tardi, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il collega è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Enna, ma le sue condizioni sono serie, visto che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Unsule, nuovamente, un incidente. Questa volta avviene in, come riportato dall’Ansa.sulun uomoda unIl luogo in cui si è verificato il grave incidente è l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Enna. Lì, in una posizione appena sopraelevata, due operai sono precipitati da un, dell’altezza di circa 5 metri. Successivamente sono giunti i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Ma per uno dei due uomini era già troppo tardi, e i medici non hanno potuto fareche constatarne il decesso. Il collega è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Enna, ma le sue condizioni sono serie, visto che ...

Advertising

CarloVerdelli : L’aborto è un dramma, a cui se ne aggiunge un altro. Ottenere l’interruzione di gravidanza in Italia è sempre più c… - Agenzia_Ansa : Grave incidente sul lavoro sull'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza di Enna. Due operai sono precipitati da… - Alessan50612358 : RT @CarloVerdelli: L’aborto è un dramma, a cui se ne aggiunge un altro. Ottenere l’interruzione di gravidanza in Italia è sempre più compli… - IlPrimatoN : Insieme a lui un collega, attualmente in gravi condizioni - gvezzoli : RT @CarloVerdelli: L’aborto è un dramma, a cui se ne aggiunge un altro. Ottenere l’interruzione di gravidanza in Italia è sempre più compli… -