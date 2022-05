«Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2022» (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviato il Green pass e riposte in tasca le mascherine (pronte a essere indossate in caso di affollamento), le regole anti-Covid con le quali conviviamo da più di due anni si stanno man mano riducendo, tanto che secondo Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, dopo il 15 giugno sostenga che «ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni». Ma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avverte che «la pandemia non è finita», e che anzi, a livello mondiale, . Leggi anche › Covid e Variante Xe: cosa sappiamo della mutazione probabilmente presente già in Italia Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti ... Leggi su iodonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviato il Green pass e riposte in tasca le mascherine (pronte a essere indossate in caso di affollamento), le regole anti-Covid con le quali conviviamo da più di due anni si stanno man mano riducendo, tanto che secondo Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, dopo il 15 giugno sostenga che «ci siano le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni». Ma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, avverte che «la pandemia non è finita», e che anzi, a livello mondiale, . Leggi anche › Covid e Variante Xe: cosa sappiamomutazione probabilmente presente già in Italia Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti ...

