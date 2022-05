Settimana della celiachia: a Bergamo diagnosticata a oltre 6 mila persone (Di venerdì 13 maggio 2022) L’appuntamento In occasione della Settimana Nazionale della celiachia, giunta alla sua 8° edizione, Aic Lombardia Onlus scende in campo a supporto della comunità celiaca lombarda attraverso numerose iniziative: tra queste non mancheranno corsi di cucina formativi e momenti di condivisione presso le scuole del territorio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 13 maggio 2022) L’appuntamento In occasioneNazionale, giunta alla sua 8° edizione, Aic Lombardia Onlus scende in campo a supportocomunità celiaca lombarda attraverso numerose iniziative: tra queste non mancheranno corsi di cucina formativi e momenti di condivisione presso le scuole del territorio.

