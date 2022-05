Serie A, tre club sul giovanissimo Delle Monache: ecco chi sono (Di venerdì 13 maggio 2022) Serie A, è sfida a tre per il giovanissimo talento Marco Delle Monache. ecco chi sono i club interessati al classe 2005 La Sampdoria non molla la presa su Marco Delle Monache, attaccante classe 2005 di proprietà del Pescara. I blucerchiati seguono da diversi mesi il baby talento e in estate potrebbero tentare un nuovo affondo col club abruzzese. Sulle tracce di Delle Monache, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano, ci sono altri due club di Serie A: Juventus e Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)A, è sfida a tre per iltalento Marcochiinteressati al classe 2005 La Sampdoria non molla la presa su Marco, attaccante classe 2005 di proprietà del Pescara. I blucerchiati seguono da diversi mesi il baby talento e in estate potrebbero tentare un nuovo affondo colabruzzese. Sulle tracce di, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano, cialtri duediA: Juventus e Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

