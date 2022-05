Serie A, scontro Lega-FIGC: spunta l’ipotesi ricorso. Il motivo (Di venerdì 13 maggio 2022) scontro a distanza tra la Lega Serie A e la FIGC, spunta l’ipotesi ricorso verso la Federazione. Ecco cosa sta succedendo I club di Serie A sono in subbuglio. Nel mirino le nuove regole di iscrizione al campionato, con l’indice di liquidità come criterio di ammissione, che hanno aumentato la frattura tra la Lega e la FIGC. Come riporta Repubblica.it, i club pensano ad un ricorso per via di tempi e modi con i quali le nuove regole verrebbero applicate. L’aver introdotto questa novità con un campionato ancora da terminare non è andata giù, visto che come sostiene la Lega certe riforme vanno preparate per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022)a distanza tra laA e laverso la Federazione. Ecco cosa sta succedendo I club diA sono in subbuglio. Nel mirino le nuove regole di iscrizione al campionato, con l’indice di liquidità come criterio di ammissione, che hanno aumentato la frattura tra lae la. Come riporta Repubblica.it, i club pensano ad unper via di tempi e modi con i quali le nuove regole verrebbero applicate. L’aver introdotto questa novità con un campionato ancora da terminare non è andata giù, visto che come sostiene lacerte riforme vanno preparate per tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

