Serie A | giornata 37 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

(Di venerdì 13 maggio 2022) LaA è arrivata quasi al fotofinish, con la 37esima e penultima. Un turno che si aprirà domani sabato 14 maggio con la sfida tra Empoli e Salernitana. Chiusura con il consueto Monday Night tra Juventus e Lazio, coi biancocelesti desiderosi di confermare il quinto posto. Nel mezzo, domenica 15 maggio proseguirà la lotta scudetto a distanza tra Milan e Inter. I rossoneri ospiteranno a San Siro l’Atalanta, mentre i nerazzurri faranno visita al Cagliari, assetato di punti salvezza. La redazione di 11contro11 torna in campo per consigliarvi i 5da nonal. Manuel Locatelli: il mediano Primavera Milan ha da poco recuperato da un lungo infortunio, giocando uno scampolo di partita in Coppa Italia. Tuttavia, avrà di fronte il centrocampo della Lazio, tecnico ...