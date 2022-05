Sergio Leone era della Roma o della Lazio? Impazza la polemica | ma il figlio Andrea fa chiarezza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si sa, ail derby è eterno come la città. Ed ogni occasione è buona per riaccendere le polemiche tra le due tifoserie. E la saga infinita si allunga ancora, stavolta tirando in ballo la fede calcistica di, il grande regista (tra gli altri “C'era una volta in America”) scomparso trentatré anni fa. Ieri, infatti, nel quartiere Centocelle, c'è stata l'inaugurazione di un murales a lui dedicato realizzato dall'artista Lucamaleonte. L'opera, patrocinata dal Comune diè stata promossa dalla Regionee dalla ASper i 150 anni diCapitale. Maera? Un dubbio ...

OfficialASRoma : ???? Inaugurato il murales dedicato a Sergio Leone #ASRoma - OfficialASRoma : L'inaugurazione del murales dedicato a Sergio Leone a Centocelle ???? L'opera, promossa da #ASRoma e Ater Roma con… - RegioneLazio : Inaugurato ieri a Centocelle il murale dedicato a Sergio Leone, uno dei registi più importanti della storia del cin… - gp4l4 : Sergio Leone era un grande tifoso della Lazio. @OfficialASRoma siete degli sciacalli, nonché dei male informati! - Violett11315738 : @effetronky @flazia24 @nenazucar @SSLazioOrg @JoeVasapollo @LazioNostalgia @PuliciGpulici @skoda_sergio… -

L'opera, realizzata per i 150 anni della Capitale in via Tor de Schiavi dall'artista Lucamaleonte, è stata commissionata e promossa dall'As Roma e da Ater ...L'omaggio a Sergio Leone. L'opera è stata promossa dall'AS Roma e Ater Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale.