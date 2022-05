Senza armi l’Ucraina sarebbe già capitolata. Il messaggio di Bazoli (Pd) ai “pacifisti” (Di venerdì 13 maggio 2022) Senza le armi a Kiev la Russia avrebbe invaso l’Ucraina, dice a Formiche.net il parlamentare del Pd Alfredo Bazoli. Ma accanto a quella prima fase emergenziale, è adesso ragionevole evitare di scivolare verso una guerra di attrito di lunghissima durata, così come sostenuto da Mario Draghi nella sua visita alla casa Bianca. Il discorso di Draghi a Washington e quello di Macron a Strasburgo aprono di fatto ad una fase nuova dell’Ue? Si tratta di due discorsi che riflettono anche una fase nuova della guerra in corso tra Russia e Ucraina: ovvero un conflitto che rischia di prolungarsi oltremisura, per il quale è sempre più urgente, accanto all’esigenza di armare gli ucraini perché possano difendersi dall’aggressione, evitare di scivolare verso una guerra di attrito di lunghissima durata. E chiedersi quale sia la via di ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022)lea Kiev la Russia avrebbe invaso, dice a Formiche.net il parlamentare del Pd Alfredo. Ma accanto a quella prima fase emergenziale, è adesso ragionevole evitare di scivolare verso una guerra di attrito di lunghissima durata, così come sostenuto da Mario Draghi nella sua visita alla casa Bianca. Il discorso di Draghi a Washington e quello di Macron a Strasburgo aprono di fatto ad una fase nuova dell’Ue? Si tratta di due discorsi che riflettono anche una fase nuova della guerra in corso tra Russia e Ucraina: ovvero un conflitto che rischia di prolungarsi oltremisura, per il quale è sempre più urgente, accanto all’esigenza di armare gli ucraini perché possano difendersi dall’aggressione, evitare di scivolare verso una guerra di attrito di lunghissima durata. E chiedersi quale sia la via di ...

