(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "L'unica narrazione che sanno fare di noi è quella di essere un gruppo 'diviso', ma evidentemente i nostri avversari non sono abituati alla generosità e alla dedizione di chi, pur di tutelare il suo gruppo, preferisce prendere su di se tutto il fango e chiarire da subito che nel Movimento non si aspira a ricoprire poltrone. Ringrazio il mio collega Gianlucaper la correttezza e per il senso delle istituzioni dimostrato non solo in queste ore, ma nell'arco di tutta la legislatura. Gianluca è stato oggetto di unaalla quale ha replicato con una rettitudine che ben descrive il suo spessore". Così la senatrice Mariolina, capogruppo MoVimento 5 Stelle in

Advertising

Agenparl : SENATO, CASTELLONE (M5S): CONTRO FERRARA CAMPAGNA INDECOROSA. GRAZIE PER SUA CORRETTEZZA) - - TV7Benevento : Senato: Castellone, 'contro Ferrara campagna indecorosa' - - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: ???? Commissione Esteri al #Senato, dopo la rimozione di #Petrocelli anche #Ferrara ritira la sua candidatura: il senator… - DomaniGiornale : ???? Commissione Esteri al #Senato, dopo la rimozione di #Petrocelli anche #Ferrara ritira la sua candidatura: il sen… - ZenatiDavide : Commissione Esteri, dopo Petrocelli spunta Ferrara. Pd ironico: “Ferrara chi? L’americano...”: Veloce riunione di g… -

Il Sannio Quotidiano

La capogruppo al, Mariolina, chiede ufficialmente che si tratti di 'comunicazioni', al termine delle quali si formulano 'risoluzioni', e dunque si vota, non di una semplice ......hanno reso noti i nomi dei senatori che si sono candidati per far parte della nuova commissione Esteri del: c'è anche il presidente deposto Petrocelli e la capogruppo Mariolina... Senato: Castellone, 'contro Ferrara campagna indecorosa' Gianluca è stato oggetto di una campagna indecorosa alla quale ha replicato con una rettitudine che ben descrive il suo spessore". Così la senatrice Mariolina Castellone, capogruppo MoVimento 5 Stelle ...Bufera sul M5S per Ferrara sostituto di Petrocelli: “Filo Putin, anti-Nato. Ferrara, però, fa sapere l’agenzia di stampa, «non ha voluto rilasciare commenti in merito ai suoi post»… Come quello, per e ...