Selma Blair: "Al college sono stata stuprata più volte" (Di venerdì 13 maggio 2022) Selma Blair, 49 anni, ospite al programma Today, ha presentato la sua biografia Mean Baby, che uscirà il 17 maggio: l'attrice ha raccontato della sua lunga battaglia contro l'alcolismo, iniziata quando aveva solo 7 anni. L'attrice ha spiegato che quando ha bevuto la prima volta, a 7 anni, per lei è stata una "rivelazione, perché gli effetti dell'alcool mi sembravano il calore di Dio che mi riempiva", ha detto a Today. Blair ha dichiarato che da quel momento non ha mai smesso di bere, fino all'età adulta. L'attrice ha confessato che non sa se sarebbe sopravvissuta all'infanzia senza l'acool: "Non bevevo per attirare l'attenzione, bevevo per scomparire", ha detto, aggiungendo che l'acool la aiutava a placare l'ansia e le dava conforto. Blair ha confidato che, crescendo, è diventata molto brava a ...

