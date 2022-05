“Se mi fischiano sono felice”, Elena Donazzan (Assessora alle Pari Opportunità di Fratelli d’Italia) sulle molestie degli Alpini | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) È stata scelta da Luca Zaia, dopo la sua rielezione alla guida della Regione Veneto, come guida di uno degli Assessorati che dovrebbe lavorare per migliorare il substrato culturale in termini di Pari Opportunità. Ma questo concetto, strettamente attuale soprattutto per quel che riguarda i diritti delle persone, si è perso dietro a un fischio. Perché l’Assessora di Fratelli d’Italia Elena Donazzan è riuscita, in poco meno di un minuto, a sminuire le denunce delle donne che hanno parlato di molestie subite dagli Alpini durante l’adunata di Rimini e poi si è lasciata andare in un commento sulla bellezza di essere “fischiata dietro”. Elena Donazzan sugli Alpini e i fischi che le fanno ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) È stata scelta da Luca Zaia, dopo la sua rielezione alla guida della Regione Veneto, come guida di unoti che dovrebbe lavorare per migliorare il substrato culturale in termini di. Ma questo concetto, strettamente attuale soprattutto per quel che riguarda i diritti delle persone, si è perso dietro a un fischio. Perché l’diè riuscita, in poco meno di un minuto, a sminuire le denunce delle donne che hanno parlato disubite dagli Alpini durante l’adunata di Rimini e poi si è lasciata andare in un commento sulla bellezza di essere “fischiata dietro”.sugli Alpini e i fischi che le fanno ...

neXtquotidiano : “Se mi fischiano sono felice”, Elena #Donazzan (Assessora alle Pari Opportunità di Fratelli d’Italia) sulle molesti… - salvini49 : Per la rubrica “Alla ricerca dell’Homo Amentis” oggi ci spostiamo in Veneto dove abbiamo scoperto un esemplare femm… - adriano_pipan : @PBerizzi @repubblica ....però, nel suo discorso, ha premesso un 'SE' quindi...se mi fischiano...se sono bella...ahahah ?? ?? ?? - infoitinterno : L’assessora veneta alle Pari opportunità (FdI) sul caso Alpini: “Se mi fischiano dietro sono felice” - Cecco1791 : @baffi_francesco Quello che la 'signora' non capisce è che lei può farci anche un'allegra gangbang con quelli che l… -